Pelo Twitter, Maxi afirma que Vitória deve 3 meses de luvas

Mesmo após se transferir para o Bahia, o atacante Maxi Biancucchi voltou a desabafar e revelou nesta quinta-feira, 9, por meio de seu perfil no Twitter, que o Vitória lhe deve 3 meses de luvas.

@123abcMarcos @regismchedid vitoria Me deve 3 meses de luvas...Abraço! — maxi biancucchi (@maxibiancucchi7) 9 janeiro 2014

A postagem do atleta aconteceu após um torcedor questionar a troca de clube, já que, segundo o usuário, o tricolor tem fama de mau pagador.

Bastante ativo nas redes sociais, o atacante argentino havia criticado a diretoria rubro-negra na negociação de sua renovação. Na ocasião, Maxi comentou o pouco esforço dos dirigentes na sua permanência no clube.

Também pelo Twitter, o empresário do argentino, Regis Marques Chedid, comentou sobre o assunto e deu a entender que o rubro-negro não está com as contas em dia com o jogador.

Um Diretor me disse que dinheiro não é importante , e eu perguntei a ele , porque ele nao trabalha de graça então? — regis marques chedid (@regismchedid) 9 janeiro 2014

Já em relação à torcida tricolor, que fez vários elogios no Twitter a respeito de sua contratação, o Biancucchi agradeceu de maneira calorosa.

Obrigado Bahia e a DIRETORiA! a pesar da antiga rivalidade vocês me abriram as portas mostraram de verdade que me queriam no seu time... — maxi biancucchi (@maxibiancucchi7) 9 janeiro 2014

A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato, por telefone, com os dirigentes do Vitória para falar sobre o caso, mas não foram encontrados.

