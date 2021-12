Pedido de impugnação contra Sant'Ana será decidido nesta 5º

Nesta quinta-feira, 11, deve sair uma decisão da comissão eleitoral do Bahia quanto ao pedido de impugnação da candidatura de Marcelo Sant'Ana

Na terça à tarde, a chapa de Olavo Fonseca entrou com uma documentação junto à comissão eleitoral do clube questionando a legalidade de Sant'Ana no pleito. A alegação é que o candidato em questão não constava na lista de sócios divulgada pelo Bahia em agosto.

Segundo um texto divulgado na terça pela chapa de Olavo Fonseca, "outro indício motivador do questionamento foi a publicação de Marcelo Sant'Ana numa rede social no dia 24 de setembro, afirmando textualmente não ser sócio do Esporte Clube Bahia. A publicação foi apagada posteriormente".

Nesta quarta, 10, a comissão eleitoral do Bahia divulgou nota confirmando o recebimento do pedido de impugnação e que vai avaliá-lo. "Não posso dar qualquer informação sobre o processo agora. O que posso dizer é que já designamos um relator para o processo e que vamos dar celeridade à decisão para que nada atrapalhe a eleição de sábado", comentou Milton Jordão, presidente da comissão.

Marcelo Sant'Ana se associou ao Bahia em 2006. Por meio de redes sociais, o candidato mostrou o recibo da joia comprada na época (pelo valor de R$ 200) e os boletos bancários dos pagamentos das mensalidades pagas a partir de 2007.

"Eu tenho total convicção da legalidade da minha candidatura, que está sendo constantemente atacada por pessoas que visam criar factoides ao invés de discutir propostas para o futuro do Bahia. Existem pessoas que, quando não conseguem argumentar, partem para agredir o adversário", declarou Marcelo Sant'Ana.

