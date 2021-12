"Peço que me valorizem", diz Lucas Fonseca sobre renovação

Depois de acertar na semana passada com o treinador Marquinhos Santos e o diretor de futebol William, o Bahia coloca foco total na montagem de seu elenco para a próxima temporada.

Por enquanto, nenhum jogador foi contratado e vínculos também não foram estendidos. Prioridade nas tentativas de renovação, o zagueiro Lucas Fonseca vinha aparecendo com destaque na mídia em notícias que indicavam sua provável permanência no Esquadrão.

No entanto, a negociação está emperrada. Em contato por telefone com a reportagem, de Pedralva - sua cidade natal, no interior mineiro -, o atleta mostrou-se preocupado: "O Bahia me fez proposta antes do fim do Brasileiro, mas quero mudar uma coisinha. Apesar de ter propostas de outros clubes da Série A e do exterior, estou dando prioridade ao Bahia. Mas preciso resolver logo minha vida".

Depois, com a insistência da reportagem, Lucas esclareceu qual seria a tal 'coisinha'. "Não é nenhuma questão financeira. O problema é que eu quero três anos de contrato e o Bahia só ofereceu dois. Peço que me valorizem, pô! Valorizam os caras que vêm de fora, mas não fazem o mesmo com quem deu o sangue pra salvar o time do rebaixamento", queixou-se.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a diretoria do Tricolor confirmou que é mesmo esta a divergência entre as partes e disse ainda estar discutindo meios para resolver o impasse. Também argumentou que, em contrapartida, daria um bom reajuste salarial a Lucas.

Nada que encha os olhos do zagueiro. "Não abro mão dos três anos de contrato. Preciso dessa segurança. Passei isso pra eles (diretoria) várias vezes já, mas a negociação não evolui. Estava tão chateado que nem vinha atendendo as ligações deles, mas hoje (terça, 17) falei com o presidente e estou aguardando um retorno", disse ele.

Ideias parecidas

Mesmo com o desentendimento, Lucas Fonseca elogia a nova cúpula do Esquadrão: "São pessoas sérias e contrataram profissionais (o técnico Marquinhos e o diretor William) que me agradam. Têm ideias parecidas com as minhas, modernas, de não gastar mais do que ganha, jogar pra frente... Com eles, o clube tem tudo pra melhorar".

De férias, Lucas vem aproveitando para ficar com família, amigos e bater babas festivos. "Já joguei uns dez (risos), mas o que quero mesmo é atuar no Bahia no ano que vem".

