Paulo Roberto recebe alta e Hernane é dúvida no Bahia

Depois de uma violenta pancada na cabeça, quando foi atingido por Alemão, lateral direito do Avaí, na vitória por 2 a 1 na Fonte Nova, o volante Paulo Roberto foi encaminhado ao hospital Sata Isabel ainda no sábado à noite. Na manhã deste domingo, 15, após receber cinco pontos para fechar um corte, obteve alta. Depois do domingo de folga, a equipe volta aos treinos na tarde desta segunda, 16.

Titular em 14 das 27 partidas do Bahia nesta temporada, Paulo Roberto será reavaliado nesta segunda ou terça para saber se terá condições de jogo para a partida de volta contra o América-MG, pela Copa do Brasil, nesta quarta.

Autor dos dois gols sobre o Avaí, o atacante Zé Roberto comentou o lance que resultou na expulsão do atleta adversário. "A falta foi feia e, para mim, foi para cartão vermelho mesmo. O triunfo foi dedicado a Paulo Roberto, um jogador muito querido pelo time".

Para o jogo de quarta, às 21h45, na Fonte Nova, os ingressos começaram a ser vendidos ontem no site da Arena e em três lojas Casas do Tricolor, apenas para sócios em dia. A partir de hoje, os bilhetes serão disponibilizados no estádio e para toda a torcida. Depois do 0 a 0 no jogo de ida, o Bahia precisa vencer para se classificar, já que, em caso de empate com gols, o Coelho avança. Novo 0 a 0 leva a disputa para os pênatis.

Reforços

Sábado, o compromisso será contra o Paraná, fora de casa, pela 2ª rodada da Série B. Para os dois jogos desta semana, o técnico Doriva espera o retorno de atletas em fase final de recuperação de lesão. Hernane, Edigar Junio e Rômulo podem voltar a ser opção.

O diretor de futebol, Nei Pandolfo, afirma querer mais reforços e que segue em busca de contratações. "Nós tivemos a estreia do Jackson, que fez uma boa partida. Acho que em uma semana o Cajá estará regularizado. E a gente continua essa busca. Doriva precisa ter cada vez mais opções".

