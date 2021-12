Patrick comenta gol diante do Furacão e celebra entrada do Bahia no G-4

Com um jogador a mais em campo, o gol anotado por Patrick de Lucca, logo na sequência da expulsão de Richard, inaugurou o placar no triunfo do Bahia sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, em Pituaçu. O volante subiu bem em cobrança de escanteio para cabecear e colocar no fundo das redes do goleiro Santos.

Em entrevista concedida na tarde desta sexta-feira, 25, dia seguinte ao resultado favorável sobre o Furacão, Patrick comentou a jogada que originou em seu terceiro gol na temporada 2021. O volante contou que a jogada em bola parada era algo que vinha sendo trabalhado nos treinamentos.

"A gente já tinha trabalhado bater curto o escanteio assim, mas sempre atacando no primeiro pau ou fazendo ela passar para o segundo. Acho que fui feliz, contei com o bloqueio do Conti, estava ajudando ele. Fui feliz em atacar a bola e fazer o gol", descreveu.

O triunfo diante do Rubro-Negro paranaense fez com que o Esquadrão saltasse na tabela de classificação e entrasse no G-4, com 11 pontos. Além disso, o resultado foi responsável pela queda na invencibilidade do Athletico-PR, que estava invicto no Brasileirão, com 100% de aproveitamento.

"Temos que manter nosso estilo de jogo. Estamos criando uma identidade, então isto está ajudando a gente. A gente entra já sabendo o que vai fazer em campo, quem entra depois também sabe o que vai fazer. Essa rodagem do elenco, com todo mundo tendo o mesmo pensamento, ajuda a gente. Por isso estamos na parte de cima da tabela", afirmou Patrick de Lucca.

Por fim, o Bahia terá a missão de encarar o Palmeiras, neste domingo, 27, no Allianz Parque, em São Paulo. Com duas vitórias e um empate, o Verdão ainda não perdeu em seus domínios e se encontra no cangote do Tricolor, na 5ª posição, com apenas um ponto a menos.

"Sabemos que é um jogo difícil. No Brasileirão poucos jogos são fáceis. A gente tenta tornar o jogo fácil. Contra o Athletico, tínhamos dois jogadores a mais, mas o jogo foi complicado. Sabemos que o jogo será difícil lá também. Temos que entrar com a mesma mentalidade que começamos esses jogos e seguir com o mesmo pensamento para sair com pontos de lá", encerrou o volante.

