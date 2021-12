Parte dos titulares é poupada e não participa de treino do Bahia

Final de temporada do futebol brasileiro chegando e os jogadores já sentem os efeitos do ano desgastante. Mesmo com a folga de segunda-feira, 18, e o trabalho apenas de recuperação na terça, 19, metade dos titulares do Bahia é poupada das atividades em campo do clube nesta quarta, 20, no CT do Fazendão.

O zagueiro Lucas Fonseca, o lateral-esquerdo Moisés, o volante Gregore, e o atacante Artur, trabalharam apenas na sala de musculação do clube. Eles se juntaram ao meia-atacante Marco Antônio, que está em fase de transição após se recuperar de uma lesão no pé esquerdo.

O dia de treino do Tricolor começou com uma atividade na academia sob o comando dos preparadores físicos Paulo Paixão, Luiz Andrade e Roberto Nascimento. Logo depois, o grupo de jogadores desceu para o campo do Fazendão, onde participaram de uma atividade de troca de passes e finalizações.

Na segunda parte da atividade, o técnico do Tricolor, Roger Machado, dividiu o elenco disponível em dois times e aplicou um treinamento técnico de ataque contra defesa.

Além dos poupados, outros desfalques foram os atacantes Élber e Rogério, que lesionados ficaram no departamento médico. Recuperado de cirurgia no joelho, o volante Elton correu em volta do gramado.

O grupo Tricolor se reapresenta na tarde de quinta-feira, 21, para dar prosseguimento a preparação para o duelo contra o Goiás, que acontece no domingo, 26, às 16h, no estádio Serra Dourada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

