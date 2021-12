Paraguaio Óscar Ruiz chega em Salvador e se apresenta na Cidade Tricolor

Recém-contratado pelo Bahia, o paraguaio Óscar Ruiz, de 29 anos, enfim chegou à Salvador, nesta sexta-feira, 2. Após desembarcar na capital baiana, o jogador já seguiu para o Centro de Treinamentos (CT) do Tricolor, localizado na cidade de Dias D'Avila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Surpreso pela estrutura do clube, o jogador gravou vídeos das instalações através do seu celular. As fotos foram divulgadas pelo Esquadrão em suas redes sociais.

Chegando após um longo período de negociações, Ruiz deve iniciar os treinamentos com os outros companheiros nesta semana, já que a delegação do clube está no Ceará, onde o time enfrenta, na tarde deste sábado, 3, o Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

