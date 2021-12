Parado há quase um ano, Elton fala sobre apoio do técnico Roger Machado

Sem atuar desde o dia 17 de julho de 2019, quando o Bahia perdeu do Grêmio por 1x0 e foi eliminado da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, o volante Elton falou, em coletiva na manhã de terça-feira, 7, sobre o fim das dores após a lesão no joelho, a disputa por posição e os conselhos recebidos por Roger Machado. A entrevista ocorreu no Centro de Treinamentos Evaristo de Macedo, em Dias D'Àvila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O volante, que aproveitou a paralisação dos jogos, devido à pandemia, para treinar e retornar junto com o elenco, comemora a recuperação. "Eu fico muito feliz de poder estar fazendo o que eu gosto sem dor. Eu vinha para o campo com dor no joelho, e isso me incomodava, meus companheiros viam. Eu vejo agora que vou conseguir buscar uma vaga na equipe, disputar posição. Estou muito feliz e vou dar meu máximo", declarou.

Ressaltando a qualidade do elenco, o jogador afirmou que, com quatro competições para disputar em 2020, a possibilidade de rodízio (revezamento entre atletas) será bem maior. "Todos vão ter que jogar. Todos terão chances, jogar três, quatro jogos é muito jogo em cima do outro vou treinar forte para quando tiver minha oportunidade agarrar", avaliou o atleta.

O jogador também falou do apoio recebido pelo treinador Roger Machado durante o período em que ficou lesionado. "O Roger é de boa, ele sempre vem perguntar para mim, porque ele, como ex-atleta, também sofreu com essa mesma situação no joelho, então ele treinou muito com dor, ele sabe, e quando alguém com esse mesmo histórico vem falar contigo, te passa calma, me disse que eu sou da confiança dele, então vou treinar forte para ajudá-lo e ajudar o Bahia", disse o volante de 30 anos .

