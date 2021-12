Pará volta, mas Guilherme segue titular

Um dos poucos jogadores a escapar das críticas da torcida por conta da má fase do time, o lateral Pará se reapresentou ao Bahia na sexta-feira, 22, após 20 dias. Ele se juntou à deleção tricolor numa escala em São Paulo durante a viagem até Curitiba, onde neste domingo, 23, a equipe enfrenta o Atlético-PR.

Mas o garoto de 19 anos, que estava servindo à seleção brasileira sub-20 em um torneio na Espanha terá que esperar para voltar a campo. Novo técnico do Bahia, Gilson Kleina quer ter tempo para conhecer melhor a promessa antes de escalá-lo.

"Ele terá uma viagem muito longa e temos que ver como ele vai chegar. E eu também tenho que ser apresentado a ele, né?", lembrou Kleina. "É um jogador muito bom, mas não pretendo tirar Guilherme (Santos) do time, não", completou.

Ainda que Pará seja um dos destaques do Esquadrão no Brasileiro - ele lidera como melhor da posição nos prêmios Armando Nogueira, do Sportv, e Bola de Prata, da Placar - a calma com ele é justificável. Kleina chegou ao Fazendão dez dias depois de o lateral ter viajado a Espanha, e é o único jogador do elenco que o comandante ainda não conhece.

Mas o fato de não se conhecerem pessoalmente não quer dizer que Kleina não tenha ficado de olho na promessa do Fazendão. "Antes de chegarmos aqui, pude ver o Pará atuando pelo Bahia, e foi um lateral que chamou muito a minha atenção. Também tive a oportunidade de ver um jogo dele pela seleção sub-20, na grama sintética, o que é difícil, e ele foi titular. Tem sido um jogador importante e em crescimento", disse.

Dores e sobrepeso

Quem também não vai jogar, mas por circunstâncias diferentes, é o meia-atacante Marcos Aurélio. O jogador reclamou de dores no joelho direito e foi cortado da viagem. Ele também não poderá enfrentar o Internacional, pela Sul-Americana, na quarta, por ter passe ligado ao clube gaúcho. O camisa 10 do Esquadrão já havia ficado de fora da partida com o Corinthians, no último sábado, por conta de uma gripe.

Mas esses não são os únicos motivos para Marcos Aurélio ficar de fora da viagem. Após a partida com o Criciúma, Kleina reclamou da forma física do jogador, e a semana sem jogos surge como a chance de o jogador recuperar seu peso ideal: "Essa é uma conversa que tivemos com o próprio atleta: a gente quer que ele reestabeleça os níveis que o futebol de hoje pede. Como meia-atacante, ele vai ter dificuldade de jogar com o peso acima do ideal".

O comandante acredita que o camisa 10 pode fazer a diferença a favor do time - mas só se estiver em forma. "Vejo o Marcos como um jogador que pode nos dar uma condição técnica muito grande. Penso em usá-lo como segundo atacante, onde ele mais rende", disse. "Ele tem o recurso técnico, mas tem que estar em condições atléticas para jogar", salientou.

