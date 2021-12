Pará lembra surpresa ao subir para time principal do Bahia

Ainda sem contar com Guilherme Santos, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, Marquinhos Santos vai manter Pará na lateral esquerda contra o América-MG, na quarta-feira, 7, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo no domingo, o garoto de 18 anos tornou-se o jogador com mais jogos na posição em 2014, com 11 partidas - contra 10 do antigo titular.

Além do feito, Pará também foi o autor do passe para o gol de Maxi. Uma ascensão e tanto para quem, há menos de quatro meses, ainda estava no time de juniores. "Fiquei muito surpreso, claro! Mas sabia que estava pronto para a hora que fosse chamado", lembra ele sobre a convocação para a equipe principal, a pedido do treinador.

A surpresa do chamado foi tanta que Pará só contou para a família uma semana depois. "Queria ter certeza que ia ficar no elenco pra valer, né?", comenta. O garoto se orgulha de ter uma boa relação com o 'professor'. "Marquinhos sempre procura me orientar. É meio que um professor mesmo, quando a coisa não tá certa ele para tudo e ensina a gente", explica.

Na quarta, ele terá a companhia de outro garoto da base na lateral oposta: Railan, que substitui Roniery, que não pode jogar na Copa por já ter defendido o Paraná na competição.

