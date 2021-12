Para internautas, trocar diretoria é prioridade no Bahia

Diante da atual crise, sobretudo após a derrota humilhante por 7 a 3 para o arquirrival Vitória, o Bahia deve se preocupar em mudar a diretoria. Essa é a opinião de 81% dos internautas que participaram da enquete realizada pelo Portal A TARDE, que questionou os leitores sobre qual seria a prioridade para o Esquadrão no momento.

Até as 18h40 desta, terça-feira, 14, 2311 pessoas haviam opinado. Do total de participantes, 14% acreditam que a prioridade, agora, é reformular o elenco. Já para outros 5%, contratar um novo técnico deve ser a primeira atitude a ser tomada pela equipe, que precisa se reerguer para o restante da temporada 2013.

A crise foi instalada de vez no time após os recentes maus resultados na Copa do Brasil, contra o Luverdense, e no Campeonato Baiano, no primeiro jogo da decisão contra o Vitória, no último domingo, 12.

A má fase fez o diretor de Futebol Paulo Angioni pedir demissão e resultou na queda do técnico Joel Santana. Além disso, o clube anunciou, na segunda-feira, 13, a dispensa de 14 jogadores, entre eles o meia Rosales e o zagueiro Danny Morais.

A enquete do Portal A TARDE também rendeu comentários de torcedores que opinaram sobre a situação do Tricolor por meio de mensagens. Segundo o internauta Dino Albuquerque, a a mudança de técnico ou dispensa de jogadores não vai adiantar. "É necessário trocar essa diretoria altamente corrupta, agora mesmo. Angione saiu e indicou o substituto, que mudança é essa ???", questiona.

Para Aninha Lima, os culpados são os jogadores. "O técnico não pode fazer milagre. Também com este elenco fuleiro, no campeonato ele vai para o rebaixamento. Me desculpem os jogadores do por esta comparação".

Já para o internauta Pedro Santos Silva, "A prioridade no momento do Bahia, é MGF e suas corujas renunciarem aos seus mandatos, e se possível for, deixar as chaves do clube na portaria", opina.

