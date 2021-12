Para fugir do Z-4, Bahia e Ceará cumprem jogo atrasado no Brasileirão

Bahia e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a maioria dos times já atuou 21 vezes pela competição nacional, os clubes nordestinos têm esta partida, que havia sido adiada, a cumprirem.

O confronto é um verdadeiro “jogos de seis pontos”, já que as duas equipes brigam contra o rebaixamento à Série B do Brasileirão. Enquanto o Tricolor vem de duas derrotas consecutivas e tem recebido bastante cobranças, o Vozão reagiu bem com a chegada do técnico Lisca e vive um bom momento na competição.

Para esta importante partida, o técnico Enderson Moreira terá três desfalques. O volante Élton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e os zagueiros Tiago e Douglas Grolli, lesionados, estão fora do embate em Fortaleza. No meio de campo, Flávio vai assumir a vaga, enquanto que Éverson vai formar o setor defensivo ao lado de Lucas Fonseca.

Do lado da equipe cearense, o treinado Lisca também tem problemas para definir o time que vai à campo. Os atacantes Arthur e Leandro Carvalho, além do volante Edinho, estão suspensos e não enfrentam o Tricolor baiano. Por outro lado, o comandante contará com os retornos do lateral-direito Samuel Xavier e do meia atacante Juninho Quixadá.

A arbitragem da partida é de Dyorgines José Padovani de Andrade (CBF-ES), que será auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ambos CBF-ES).

