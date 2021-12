Para embalar, Bahia encara líder da Série A em Pituaçu

Depois de ter triunfado sobre o Santos, fora de casa, e sobre o São Paulo, em Pituaçu, o Bahia jogará mais uma vez diante do seu torcedor e quer mais: recebe o líder Atlético-MG na noite desta quarta-feira, 5, com o objetivo de se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Com 23 pontos ganhos, o tricolor baiano é o 15º colocado do torneio. A diferença para a Z-4 é de quatro pontos: o Sport, 17º, tem 19 pontos. Se passar pelo Galo, o Esquadrão pode saltar até a 13ª colocação, desde que a Portuguesa, 14º com 25 pontos, e o Santos, 13º com 26, percam os seus jogos.

Para tentar chegar ao seu terceiro triunfo consecutivo e manter 100% de aproveitamento, o técnico do Bahia, Jorginho, terá que rearrumar a sua equipe, que jogará desfalcada de Jussandro, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Igualmente suspenso, Jones Carioca também está fora.

A dúvida no tricolor baiano é a escalação do meia Gabriel, maior destaque do time na competição, e que vem de uma boa fase, após marcar gols decisivos nos últimos triunfos sobre Santos e São Paulo.

Pelo lado do líder Atlético, os problemas são maiores: o técnico Cuca não poderá escalar o zagueiro Réver, o lateral-esquerdo Júnior César, além dos atacantes Jô e Ronaldinho Gaúcho, então um dos principais jogadores do Galo e do Brasileirão. Para completar, o meia Danilinho reclamou de dores na coxa e também pode ficar de fora.

Além de Bahia x Atlético-MG, a 22ª rodada tem ainda os duelos Flamemgo x Ponte Preta, Portuguesa x Coritiba, Náutico x Vasco, Grêmio x Atlético-GO, São Paulo x Internacional, Cruzeiro x Botafogo, Figueirense x Corinthians, Fluminense x Santos e Palmeiras x Sport.

Bahia - O técnico Jorginho terá como maior desfalque a ausência do lateral-esquerdo Jussandro, suspenso por ter acumulado três cartões amarelos. O reserva Jones Carioca, igualmente suspenso, também não joga. Para a vaga deixada pelo ala, o treinador deve optar pelo o recém contratado Romário, que teve foi regularizado na CBF nesta terça-feira, 4.

No meio, caso Gabriel não tenha condições de jogo, a opção de Jorginho deve ser por Lulinha. Nas outras posições, o time deverá ser o mesmo que começou o duelo de domingo, 2, contra o tricolor paulista. Jorginho ganhou como opções o atacante Elias e o meia Kléberson, ambos recuperados de contusões.

No segundo turno, o aproveitamento do Bahia perde apenas para o do Cruzeiro, que, além de ter vencido as duas últimas partidas, tal qual o tricolor, marcou cinco gols e não levou nenhum. Ao todo, o Esquadrão venceu cinco partidas, empatou oito e perdeu outras oito. Um aproveitamento total de 36,5%.

Atlético-MG - O técnico do Galo, Cuca, terá quatro desfalques para a partida em Pituaçu. Mas o mais importante deles tem vestido a camisa 49 no Brasileirão. Ronaldinho Gaúcho recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que interromper a série de bons jogos que tem feito.

Além do seu principal armador, o treinador do time mineiro não poderá contar também com o zagueiro Réver e nem com o lateral-esquerdo Júnior César. O primeiro está a serviço da seleção; o ala, assim como R49, também está suspenso.

Para completar, o atacante Jô sentiu dores na coxa e está fora da partida. Leonardo, recém contratado pelo clube, poderá fazer a sua estreia. Nas outras posições, Cuca confirmou apenas Rafael Marques na vaga de Réver, mas Guilherme deverá atuar como meia e Richarlyson na lateral.

Líder do Brasileirão há 15 rodadas, o Atlético, que é também o dono do melhor ataque do torneio, com 35 gols marcados, joga para se manter à frente do Fluminense, que tem o mesmo número de pontos, mas fica atrás por ter uma vitória a menos.

adblock ativo