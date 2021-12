Para aprimorar forma física, Bahia treina na praia

A pouco mais de uma semana de fazer a sua estreia no Campeonato Baiano, o Bahia segue em ritmo acelerado de preparação durante a sua intertemporada.

Na tarde desta sexta-feira, 8, a comissão técnica do clube decidiu por interromper os trabalhos com bola e promoveu uma intensa maratona de trabalhos físicos na praia de Piatã, em Salvador.

Os jogadores do Esquadrão iniciaram as atividades com uma corrida leve, depois participaram de um trabalho de força com tração e encerraram com uma corrida de obstáculos, seguida por um trabalho com cones.

O volante Toró, o meia Zé Roberto e o atacante Ítalo Melo foram poupados e ficaram no Fazendão, onde trabalharam na academia de musculação do clube. Já o jovem atacante Ryder segue no departamento médico, em recuperação de uma lesão muscular de grau 2.

O elenco tricolor volta ao batente às 9h deste sábado, 9, no Fazendão. No dia 17, o Esquadrão dará o pontapé inicial no Campeonato Baiano.

adblock ativo