Palmeiras tira invencibilidade do Bahia na Fonte Nova

Neste Brasileirão, em três jogos em casa o Bahia havia, até este domingo, 18, vencido três vezes. Por outro lado, o Palmeiras tinha perdido suas quatro partidas como visitante.

História inversa à desta tarde, quando o Verdão mostrou sua superioridade técnica para, numa Fonte Nova com mais de 30 mil pagantes (maior público do Tricolor na Série A), vencer por 4 a 2 e pular para a 12ª posição. o Bahia aparece logo acima, em 11º. Dois gols irregulares do Palmeiras foram validados pela arbitragem.

O próximo compromisso do Esquadrão é na quinta, às 19h30, em São Paulo, contra o líder Corinthians. Para o duelo, o técnico Jorginho contará com os retornos de Edson e Allione.

Perde e ganha

Com a chuva e o gramado irregular, Bahia e Palmeiras não conseguiram fazer uma partida de bom nível técnico. O ‘perde e ganha’ imperava e o Tricolor praticamente só conseguia chegar quando encontrava espaço para os contra-ataques.

Foi assim que assustou aos oito minutos, quando Edigar Junio avançou com campo livre à frente, mas perdeu velocidade e acabou travado na hora do chute. Antes, aos cinco, o time fez boa trama. Mendoza, que tinha as melhores iniciativas na equipe, deu belo passe para Renê Júnior, que carimbou Fernando Prass. No rebote, Edigar Junio também parou no goleiro palmeirense.

O Verdão pouco tinha feito até o lance polêmico que lhe valeu a abertura do placar. Aos 17 minutos, Keno foi lançado nas costas de Tiago e Eduardo, arrancou e terminou desarmado por um carrinho limpo de Rodrigo Becão, só na bola.

O árbitro Bruno Boschilia marcou o pênalti, convertido por Róger Guedes. Talvez abalado com o gol irregular sofrido, o Esquadrão sofreu queda brusca no embate. O Palmeiras deixou de oferecer clarões para a correria dos ágeis meia-atacantes do Tricolor, que não voltou a se aproximar da meta alviverde até os minutos finais. Só que aos 44, em lindo lance isolado, veio a igualdade. Zé Rafael foi acionado por Mendoza, colocou a bola entre as pernas do marcador e chutou para defesa de Prass. No rebote, Edigar Junio foi bloqueado novamente pelo goleiro. Apenas na segunda sobra Vinicius balançou a rede.

Fato que empolgou a torcida para uma possível virada no segundo tempo. Porém, o cenário mudou logo aos três minutos, em outra jogada crucial na qual o Bahia foi prejudicado pela arbitragem. Keno bateu da entrada da área, a bola desviou na zaga e sobrou para Tchê Tchê, completamente impedido. Ele lançou para Guerra, que ajeitou e Keno finalizou no ângulo para fazer um golaço.

Ter sido vazado tão cedo provocou um novo baixar de cabeça no Esquadrão, que poderia ter sido logo nocauteado pelo rival. Dos 15 aos 18 minutos, foram três boas chances perdidas pelo Palmeiras, com Guerra, Egídio e Jean.

Mas as coisas só se resolveram mesmo na metade final da partida. Aos 37, Mina parecia ter resolvido tudo para o Verdão ao marcar o terceiro após cobrança de falta. Entretanto, um minuto depois João Paulo voltar a dar esperança, na raça. Já nos acréscimos, Willian finalizou da entrada da área para definir o resultado.

