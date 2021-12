Pais e torcida mirim em dia de festa

Dias dos pais. E presente melhor para o papai tricolor não poderia haver do que a companhia do filho no jogo desta noite. O fato foi facilitado pela regra que entra em vigor hoje na Fonte Nova.

Agora, menores de sete anos (até 6 anos, 11 meses e 29 dias) não pagam para ir ao estádio. Antes, a gratuidade era para menores de quatro anos. A criança só precisa, ao chegar à Fonte Nova, portar documento com foto que comprove a idade.

Segundo Cláudio Najar, gerente de marketing da arena, a mudança da regra visa "incentivar que mais famílias possam frequentar o estádio, além de criar o hábito nos torcedores mirins. E o dia dos pais serviu de inspiração para a medida".

Entre os pais felizes com o incentivo para formar seus torcedores mirins, está o contador Luis Alberto Piauhy. Neste domingo, 11, seu dia começará com um almoço em família e se estenderá até a Fonte Nova para ver, com o filho, o jogo do Bahia contra o Grêmio. Felipe, cinco anos, é um dos agraciados com a nova regra.

"Quer queira, quer não, ajuda não ter de pagar o ingresso de meu filho. Já sobra, no mínimo, o dinheiro do refrigerante e da pipoca, que ele nunca fica sem", diz Luis Alberto, que pagará R$ 60 pelo bilhete, mas economizará os R$ 30 da meia-entrada do garoto na Fonte Nova.

Felipe vem sendo formado como tricolor quase desde o nascimento. Sua primeira vez no estádio foi em 2010, ano da volta do Bahia à Série A.

"Fomos várias vezes a Pituaçu. Na Fonte Nova, porém, ficou difícil, por causa do preço do ingresso e da fase do time, que não andava boa. Queríamos ir mais lá Até hoje, só vimos um jogo lá, um empate com o Bahia de Feira. Acho que 1 a 1 ", comenta o contador.

O pequeno Felipe, provando já estar ligado no futebol, rebate o pai de imediato. "Ei, papai! Foi 0 a 0", brada, em tom enfático e cheio de razão quanto ao duelo realizado em 25 de abril.

O problema do menino é só na hora de escolher o ídolo. "Ele gostava do Pablo (lateral-direito dispensado há três meses). Era quem Felipe aplaudia no jogo. É que ele acha legal cabelo moicano. E quando ouvia pessoas dizendo que era o corte do Neymar, ele rebatia: 'Não! É de Pablo do Bahia!'", informa o pai.

"Em outubro, nasce meu segundo filho: Bernardo. Espero que esta regra da gratuidade seja definitiva e, claro, que o time siga bem, né (risos)? A começar por hoje. Assim, serão mais sete anos curtindo meus filhos no estádio e formando novos tricolores", finaliza.

