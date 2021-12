Página oficial do Bahia é hackeada por grupo anônimo

Depois do protesto no Fazendão na noite do último domingo, 12, após a humilhante derrota de 7 a 3 sofrida para o Vitória, o Bahia pode ter sido alvo mais uma vez da ira da nação tricolor.

Na tarde desta segunda-feira, 13, um grupo identificado como Anonymous Tricolores invadiu a página oficial do clube e postou uma mensagem de protesto.

Na mensagem estampada na página inicial, o grupo pediu a renúncia do presidente Marcelo Guimarães Filho, a destituição do atual conselho do clube e eleições diretas para conselheiros e para a presidência.

Além das reinvidicações, uma mensagem em destaque dava um tom de ameaça à diretoria. "Ou a diretoria incompetente deixa o Bahia imediatamente, ou assume as consequências...", dizia a mensagem. Minutos depois, o site tricolor voltou ao normal.

Pouco depois da derrota no Ba-Vi, o Diretor de Futebol Paulo Angioni, que antes era um dos alvos da revolta da torcida, pediu demissão. Nesta segunda-feira, Joel Santana foi demitido e também já deixou o clube.

Protestos anônimos - A intervenção na página do Bahia, bem como a denominação do grupo que assumiu a autoria do protesto, acompanha o movimento mundial conhecido como hacktivismo.

O principal grupo com esta característica é o Anonymous, que ganhou maior notoriedade a partir de 2008, com protestos que visavam sobretudo promover a liberade de expressão.

