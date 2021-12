Padre benze Pituaçu para melhorar desempenho do Bahia

De palco das últimas duas grandes conquistas recentes do Bahia - o acesso à Série A (2010) e o título estadual em 2012 (após um jejum de 10 anos) - à pedra no sapato do tricolor na campanha da Série A do Campeonato Brasileiro. Em Pituaçu, o Esquadrão acumula um mísero triunfo, diante do Sport (2 a 1), ocorrido há 69 dias. De 27 pontos disputados, somou apenas 8. É o penúltimo pior desempenho do certame: 29,6% contra 22,2% do Figueirense.

Eis a grande pergunta: quais os motivos para o fraco rendimento em casa? O gramado? Difícil acreditar, já que em pesquisa recente do portal Lancenet o tapete foi considerado excelente na avaliação de atletas e comissão técnica dos times que disputam a elite. Seria então, a presença dos "pés frios", como pregam os mais superticiosos? Sobram especulações. Na dúvida, se o resultado não vem, vale até mesmo pedir proteção divina. Melhor ainda se o elo entre mundo terreno e forças superiores seja estabelecido por um tricolor de carterinha, o padre Luis Simões. Ontem, o pároco da Igreja da Vitória resolveu dar aquela mãozinha e abençoou o elenco tricolor (que pela primeira vez em 2012 treinou no estádio) e, de quebra, benzeu o palco do duelo com o Atlético-GO, neste domingo, 26, às 18h30.



Caldeirão de 'Pituaço' - Alheio às forças sobrenaturais, os jogadores deixaram claro, no discurso, que a partida diante do time goiano - adversário direto do Bahia, pois é o 18º, com 15 pontos - é a grande chance de findar tamanha desconfiança da torcida. Seria mais uma oportunidade para fazer valer, em campo, a alcunha dada ao estádio: "Caldeirão de Pituaço".

"Já estou sabendo (da pressão). Todos os torcedores que encontro são fanáticos, são loucos pelo Bahia. A equipe não vem de bons resultados e está na zona de rebaixamento. Estou aqui há um mês e posso dizer que estou feliz por estar aqui. É um grupo bom. Peço paciência e compreensão à torcida. O gol vai sair. Só é preciso ter calma, não vaiar e, sim, apoiar", salienta o lateral-direito Neto.

O novo camisa 2, que irá debutar diante da torcida, ressalta ainda a importância de um triunfo para alcançar a meta do técnico Caio Junior: 46 pontos. "Vencer em nossos domínios é essencial. Já são seis jogos que não ganhamos aqui (em Pituaçu). Está na hora de acabar com isso. No segundo turno, precisamos fazer valer o nosso mando de campo", ressalta.

O líder Atlético-MG é um excelente exemplo de como ser um bom mandante. Até agora, em nove partidas que fez na Arena Independência, o Galo venceu oito e acumulou um empate, justamente contra o tricolor. Desempenho de 92,59%. "Não precisa ir longe. O Náutico usa muito bem os Aflitos. Temos que saber usar Pituaçu também", finaliza Neto. Dos 23 pontos que o Timbu possui, 19 somou em casa.

