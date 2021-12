Ovacionado, novo presidente do Bahia é empossado

"Hoje, torcedor tricolor, estamos colocando a nossa terceira estrela no peito. Estamos 'refundando' o Bahia, um clube que viverá à base da democracia". Estas foram apenas algumas das palavras do discurso de posse do agora novo presidente do Bahia, Fernando Schmidt.

Pontualmente, às 20h20 da última segunda-feira, 9, ele descia pelas escadas que davam acesso ao camarote da Arena Fonte Nova - palco escolhido para a cerimônia. No caminho, foi aclamado e aplaudido por centenas de torcedores e conselheiros que compareceram ao evento.

Após cumprimentar e responder parte da imprensa presente, Schmidt, enfim, foi empossado. No seu discurso, falou sobre os primeiros passos da sua gestão e dos desafios. "A situação financeira é crítica. O Bahia quase foi destruído. Mas vamos, com muito esforço, dar a volta por cima. Peço ao torcedor que nos ajude, colabore na vigilância permanente para que nunca mais estraguem as flores do nosso jardim", filosofou.

Em seguida, parabenizou o trabalho do interventor Carlos Rátis e afirmou que seu primeiro ato como presidente será torná-lo sócio-benemérito do clube. "Por todo o belo trabalho que fez", explicou. Dentre os possíveis nomes de diretores da nova gestão, Schimidt confirmou, por enquanto, apenas o do economista Reub Celestino.

Ex-presidente da Empresa Baiana de Alimentos S.A (Ebal) e coordenador geral do grupo executivo da Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM), Celestino falou sobre a perspectiva da empreitada. "Vamos tentar fazer o melhor neste período e sanar ao máximo as dívidas que o clube tem".

Reforços - Além do presidente, também foram empossados 100 conselheiros eleitos e o agora vice-presidente do Bahia, Valton Pessoa. Questionado sobre possíveis reforços para o Tricolor de Aço, Pessoa garantiu que nenhum nome ainda foi fechado pela nova diretoria do time azul, vermelho e branco.

O dirigente revelou que as negociações serão iniciadas somente nesta terça-feira. "Não contratamos ninguém ainda. Nossa filosofia é não contratarmos sem conversar com Cristóvão Borges. Só nos reunimos com ele hoje (segunda) e, a partir de amanhã (terça), vamos conversar com jogadores e empresários para fazermos as nossas primeiras contratações", explicou.

O vice-presidente ainda acrescentou que, ao contrário do especulado - como a possível demissão do gestor Anderson Barros -, todos os funcionários do departamento de futebol do tricolor serão mantidos.

A única mudança que pode acontecer no departamento é a entrada de alguém ligado à nova diretoria. "Não haverá mudanças no departamento de futebol. Todos serão mantidos, até o Anderson (Barros)".



