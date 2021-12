Outro primo do craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, pode chegar a Salvador, mas para jogar no Bahia. Trata-se de Emanuel Biancucchi, de 25 anos.

O meia é irmão de Maxi Biancucchi, que negocia renovação com o rival Vitória. Emanuel estava jogando no Olímpia, do Paraguai, penúltimo clube de Maxi.

Ele foi oferecido ao tricolor pelo empresário Régis Chedid. Este disse, em entrevista à rádio CBN, que o diretor de futebol tricolor, William, prometeu dar-lhe uma resposta nesta sexta-feira, 19.

Assista a vídeo com os alguns lances do meia Emanuel Biancucchi

Da Redação Outro primo de Messi é oferecido ao Bahia

adblock ativo