"Ousado e alegre", Moisés tem maior série como titular

Convenhamos que não é a coisa mais bela do mundo ver o dono daquele corpanzil de 1,82 m e longas pernas tentar superar seus adversários com dribles mirabolantes.

Mas Moisés, inspirado em Neymar, explica: "Futebol é ousadia e alegria, né?". O lateral esquerdo esbanja confiança e curte seu melhor momento com a camisa tricolor. Foi titular nos últimos cinco jogos, algo que ainda não havia conseguido pelo clube.

Sobre os dribles, no entanto, ele admite vir sofrendo uma espécie de 'repressão' do técnico Guto Ferreira. "Guto pega no pé porque às vezes eu dou duas, três pedaladas em um jogo, e causo um pouco de confusão. Ninguém fala mal do Robinho, né? Mas vou tentar diminuir um pouco", promete.

A série de partidas com Moisés na escalação inicial coincide justamente com o melhor momento do Esquadrão na Segundona. Quando Guto Ferreira chegou, apostou no mais experiente João Paulo Gomes, de 30 anos. Moisés, 21, que não era titular há dois meses, assumiu a posição no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, na Fonte, e desde então não saiu mais. Foram três triunfos e duas igualdades, sequência positivamente inédita para o Bahia nesta Série B.

Para ele, as duas 'intertemporadas' que o Tricolor ganhou - a primeira por uma brecha na tabela e a segunda, mais recente, por conta da Olimpíada - foram decisivas para a melhora da equipe.

"A parada foi valiosa pra gente. Treinamos bastante e hoje a gente já vê o time bem mais entrosado", considera.

A escalação

Moisés certamente manterá sua vaga para o duelo de sábado, em Recife, com o Náutico. Voltando de suspensão, o lateral direito Eduardo e o atacante Allano também devem ser titulares. Fora pelo terceiro amarelo, o meia Renato Cajá dá lugar provavelmente a Régis.

