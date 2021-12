Otimista, Jorginho espera contar com meias lesionados

Depois da confirmação, pela manhã, do desfalque do meia Souza, durante o treino desta sexta-feira, 28, no Fazendão, os meias Gabriel e Zé Roberto sentiram dores na coxa e também viraram preocupação.

Assim como o "Caveirão", a dupla de armadores do Esquadrão também poderá ficar de fora do jogo de domingo, 30, contra o Botafogo, em Pituaçu.

Diante da incerteza sobre se poderá contar com os meias, o técnico do Bahia, Jorginho, prefere não antecipar eventuais modificações no seu time e disse que esperará pela reavaliação do departamento médico para definir a equipe titular.

"Eu tenho dito a todos eles que nós precisamos de todo o elenco. Mas não sabemos nem se eles serão vetados ou não. Temos que ter calma. Estamos julgando antes de acontecer. E outra: estamos sendo pessimistas demais. Creio que tudo vai dar certo", disse o treinador.

Indagado sobre como deverá atuar a sua equipe e sobre quais seriam os substitutos, caso perca mesmo Zé Roberto e Gabriel, o comandante tricolor garantiu que a ofensividade do seu time permanecerá e despistou sobre os atletas que poderão compor o time titular.

"Vamos tentar sempre jogar para frente, independentemente de quem esteja. A ideia é sempre a mesma, independente de quem jogue. E o elenco tem que ser usado. Os jogadores estão aí para isso. Quando tiverem que ser usados, tem que ir lá e ajudar o Bahia", finalizou.

adblock ativo