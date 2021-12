Otimismo dá lugar a angústia entre torcedores do Bahia

Fora de campo, a torcida azul, vermelha e branca fez sua parte. Esgotou os 32.157 ingressos para o jogo contra o Náutico com dois dias de antecedência. Até mesmo o forte calor, com temperatura beirando os 37°, era visto apenas como um detalhe no cenário recheado de otimismo e confiança.



"Não tem calor certo. Hoje, contra tudo e todos vamos vencer e garantir nossa permanência na elite. O Vitória que nos aguarde", afirmava o funcionário público Eduardo Fonseca, em referência ao rival, que no sábado garantiu o acesso à Série A em 2013. Por sinal, a possibilidade de uma reedição do clássico Ba-Vi no próximo ano - após 10 anos -, foi o tema central na maioria das resenhas entre os torcedores.

"Queria dar os parabéns ao Vitória pelo acesso e agradecer ao mesmo tempo. Pois tenho certeza que ano que vem, venceremos os dois Ba-Vis e, de ante-mão, já começamos o torneio com seis pontos", provocava o aposentado Cláudio Sampaio, que apesar do bom humor, mostrou-se indignado com a ação dos cambistas.

Apesar de todo esquema de segurança da PM, a comercialização ilegal dos bilhetes ocorria livremente. Os valores, por sinal, bastante inflacionados. Vendidos, inicialmente, nas bilheterias por R$ 20, os ingressos passaram a custar, na mão dos cambistas, entre R$ 35 e R$ 50.

Há, porém, quem pagou quantia ainda maior. Foi o caso do torcedor do Náutico, Renato Pereira. "Tive que comprar três ingressos por R$ 200. Absurdo. Quando cheguei aqui, em Salvador, já não tinha mais ingressos para a torcida do Náutico. Tomara que, ao menos, volte para Recife com a permanência na elite garantida", dizia o pernambucano. O empate bastava ao Timbu - o que foi confirmado -, enquanto o Bahia precisava de um triunfo para despachar o fantasma do rebaixamento.

Vaias - Assim que a delegação do Náutico chegou ao estádio, vaias ecoaram pela praça esportiva. Cena que se repetiu a cada jogada mais ousada do Timbu. O cenário, porém, começou a ganhar dramaticidade com as lesões de Diones e Souza. Na visão dos mais supersticiosos, um mau sinal.

No final do primeiro tempo, apesar de o zero a zero, aplausos. A festa ficou completa com o gol de Gabriel e, na ocasião, a permanência momentânea na série A assegurada. Durou pouco. O tento de Dimba aos 34 minutos do segundo tempo emudeceu os tricolores, que revoltados se despediram de Pituaçu este ano - e, se confirmada a manutenção do Bahia na Série A, em Brasileiros também, já que o tricolor mandará seus jogos no certame nacional na Arena Fonte Nova. "Não é possível. Todo ano é essa mesma história. Chega de sofrer", bradou o empresário Raul Santana.



