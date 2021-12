Osni será o gerente técnico de futebol do Bahia

O ex-jogador Osni será o gerente técnico no departamento de futebol do Bahia. O atual presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais da Bahia (Sindap), foi um dos braços direitos do presidente Fernando Schmidt mesmo antes da eleição.

Osni vai funcionar como auxiliar de Anderson Barros e supervisionar o elenco profissional. O anúncio oficial dos membros da nova gestão deverá acontecer nesta sexta-feira, 13.

Outros nomes ainda são dúvida. No setor jurídico, o mais cotado é o advogado Vitor Ferraz, do grupo Revolução Tricolor. Para a assessoria de imprensa do clube, o jornalista Nelson Barros Neto, da Folha, foi convidado, mas ainda não confirmou.

