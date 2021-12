"Os tricolores têm que se encher de orgulho", diz Lomba

Dentro de campo, a faixa de capitão é do zagueiro Titi. Porém, os próprios jogadores não negam a influência do goleiro Marcelo Lomba sobre o time. Seja quem for, em caso de vacilo durante a partida, certamente o dono da camisa número 1 irá puxar a orelha. O carisma e o bom desempenho em campo o fizeram ídolo tricolor. O carioca de 25 anos conversou com o ESPORTE CLUBE e, no bate-papo, ressaltou o que mudou desde a chegada do técnico Jorginho. Falou ainda sobre a recuperação do time no returno até sobre o rival Vitória.

Como avalia a atual fase do Bahia? No returno, em nove pontos disputados somou sete.

Nossa campanha no segundo turno está excelente. É pontuação de campeão, um ótimo aproveitamento (77,8%). É até engraçado. Diziam que iríamos perder para Santos, São Paulo e Atlético-MG. E agora? (risos). Nosso objetivo é esse: ficar longe da zona de rebaixamento o mais rápido possível e eliminar qualquer chance de queda.

O que mudou com a efetivação de Jorginho? Você afirmou que ele chegou falando a língua de vocês. Faltava comando?

A vitória contra o Santos, por exemplo... Jorginho chegou, assumiu o time e não se omitiu. Poderia ter ficado na arquibancada e não ficou. Incentivou o grupo. Os erros ele também apontou. Chegou na cara (no intervalo da partida) e falou: "você está errando nisso, nisso e nisso. Não pode! Aqui é Bahia!' Dizia batendo no peito". Isso acabou lhe dando a confiança do grupo. Faltava mesmo chegar junto e cobrar.

Taticamente também houve mudanças. Time mais ofensivo, para frente. Isso te agrada?

Claro. O Bahia tem que jogar para frente. Ser respeitado e não respeitar. Jorginho implantou isso: marcação forte. Hoje, agredimos o adversário. Vamos roubar a bola mais à frente, no campo rival. Isso facilita para os atacantes.

Por que demorou a engrenar mesmo com a base do time mantida de 2011 e reforços de nomes consagrados?Primeiro, muitas lesões. Os problemas nas laterais, com o Ávine, o Madson e o Coelho. Depois, muitas contratações chegaram ao longo do campeonato. Fomos campeões baianos, talvez teve um relaxamento por conta disso... Ninguém quis fazer um primeiro turno tão ruim quanto fizemos. Aconteceu.

Volta e meia, você está na seleção da rodada. Porque acha que ainda não foi convocado para defender o Brasil?

Não que eu não tenha potencial, tenho certeza que tenho, mas talvez o Bahia precise fazer uma grande campanha, entendeu? Ser bicampeão baiano, conquistar a Copa do Nordeste, para eu poder crescer e aparecer mais em nível nacional. No mais, estou no caminho certo.

Atualmente, o torcedor do Vitória provoca o Bahia. Diz que o Leão vai subir e o Bahia cair...Vamos ao presente: os tricolores têm que se encher de orgulho porque estamos na Primeira Divisão. Já os outros... Quem é o atual campeão baiano? Deixa quieto.

adblock ativo