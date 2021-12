Vídeos de uma briga entre as torcidas organizadas do Bahia, Torcida Organizada Bamor e a Terror Tricolor, circularam nesta quarta-feira, 1º, nas redes sociais. O confronto aconteceu na terça, 31, na entrada da loja da Terror, no bairro de Nazaré, em Salvador, após o jogo e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Da Redação Organizadas do Bahia entram em confronto após jogo; assista

Nas imagens, é possível ver a as duas torcidas usando paus e pedras na briga. O portão da loja ficou completamente destruído.

Em entrevista, o presidente da Terror, Roney Carvalho, disse que reconheceu os líderes da Bamor na confusão. "O vice-presidente Ralf e o diretor Mateus aparecem nas imagens. Luciano Venâncio, presidente da Bamor, não aparece, porque ficou na esquina, mas ele sabia o que acontecia", contou Roney, que disse ter feito boletim de ocorrência e prometeu enviar as imagens ao Ministério Público da Bahia.

A reportagem de A TARDE tentou entrar em contato com o presidente da Bamor, mas o celular dele estava fora de área.

