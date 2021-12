Organizada do Bahia pega dois jogos de suspensão

A maior torcida organizada do Bahia, a Bamor, não poderá participar dos jogos desta quarta-feira, 1, e do próximo sábado, 4, contra o Juazeiro, pela semifinal do Campeonato Baiano.

A ausência da organizada nas arquibancadas é resultado de uma punição determinada pelo Ministério Público e pela Polícia Militar baianos. A decisão saiu na tarde desta terça-feira, 30, após reunião entre representantes dos dois clubes, de torcidas organizadas da dupla Ba-Vi, do MP-BA e da PM.

A punição prevê ainda que, além da suspensão, a Bamor pague uma multa, que será convertida em 500 quilos de alimentos não perecíveis para serem doados a instituição de caridade, escolhida em comum acordo.

Em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre a PM, as torcidas organizadas, a corporação e o MP, celebrado em 2010, a decisão se deu por que a organizada, num gesto de protesto, arremessou "caxirolas" no gramado durante o Ba-Vi do último domingo, 28, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo