Opções para ataque do Bahia têm poucos gols na carreira

A vida dos atacantes tricolores promete ser das mais difíceis nesta temporada. Dentre os setores da equipe, aquele que tem mais opções é, de longe, o ataque. Entre reforços e os que subiram da base, são oito jogadores no elenco.

Na teoria, Maxi, Rhayner, Rafinha, Hugo, Rafael Gladiador, Nadson, Zé Roberto e Erick disputam duas vagas. Numa formação com três atacantes, a concorrência aumentaria, com Emanuel e Branquinho, que devem ser utilizados nas pontas.Chama a atenção o perfil dos atletas. Fora Rafael, todos são jogadores velocistas.

Segundo o diretor de futebol tricolor, William Machado, esse foi um perfil procurado na montagem do elenco. "Foi um consenso entre o treinador e a diretoria, baseado no histórico que o clube tem das suas melhores equipes", afirma.

O problema é que alguns deles não são considerados especialistas quando o assunto é balançar as redes. A única exceção é Maxi Biancucchi. O argentino marcou mais gols no ano passado do que todos os seus novos companheiros juntos (veja detalhes no final da matéria).

Por isso, ele deve ser o único com vaga cativa no time. Como ainda não terá condições de jogo para domingo, na estreia da Copa do Nordeste contra o CSA, a partida será uma oportunidade para os demais.

Na disputa, Rhayner e Hugo saíram na frente. Eles formaram a dupla titular no jogo-treino com o Leônico, na última terça-feira. Na última quinta-feira, 16, porém, Marquinhos escalou Rafael como titular durante o treino de bola parada. O mistério deve ser resolvido nesta sexta, 17, na última atividade antes da partida.

Os velocistas do Bahia em 2013

Maxi Biancucchi - 42 jogos (38 como titular) e 17 gols pelo Vitória

Rhayner - 47 jogos (33 como titular) e 4 gols pelo Fluminense

Rafinha - 43 jogos (28 como titular) e 3 gols pelo Flamengo

Hugo - 18 jogos (6 como titular) e 3 gols pelo Náutico / 14 jogos como titular e 1 gol pelo Bangu

Erick - 6 jogos (5 como titular) pelo Olaria / 1 jogo como substituto pelo Bahia

Rafael - 7 jogos (4 como titular) e 1 gol pelo DC United (EUA) / 4 jogos (2 como titular) pelo Atlético-GO

Nadson e Zé Roberto - Promovidos da base, ainda não estrearam como profissionais



