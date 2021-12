Omar é dúvida e jovens disputam vaga no gol do Bahia

O goleiro Omar é dúvida para a próxima partida do Bahia, no domingo, 22, às 16h, contra a Jacuipense, em Pituaçu. O atleta sofreu uma pancada na parte de trás do quadril contra o Globo-RN e foi substituído ainda durante o jogo.

Segundo a assessoria do clube, ele começou o tratamento logo após a partida e acordou melhor na manhã de quinta-feira, 19, antes de retornar para Salvador. O jogador não treinou e será reavaliado hoje pelos médicos para saber se tem condições de entrar em campo.

O problema é que o reserva Douglas Pires ainda está se recuperando de uma pancada que sofreu na costela e encontra-se na transição do departamento médico para o campo. Se Omar não melhorar, o técnico Sérgio Soares terá de optar entre os garotos Guido, 21, e Jean, 19, ambos promovidos recentemente da base.

