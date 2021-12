Oficializado, Gilberto só poderá estrear após a Copa

Finalmente, o Bahia tem um camisa nove para a temporada 2018. Pelo menos, agora, um atleta vai usar a numeração normalmente reservada para o goleador da equipe.

Nesta segunda-feira, 11 o Esquadrão oficializou a vinda do atacante Gilberto, de 29 anos, que estava no Yeni Malatyaspor, da Turquia.

Por ser uma transferência internacional, Gilberto só poderá ser regularizado no dia 16 de julho, um dia após a disputa da final da Copa da Rússia.

Com contrato com o Tricolor até dezembro, o jogador sabe da carência que a equipe vive no setor, afirmando que um camisa nove precisa fazer gols. “Não assumiria uma coisa sem plena certeza que poderia dar o meu melhor pela camisa do Bahia. Esse é o meu principal compromisso aqui. Ajudar em todos os momentos o clube e fazer gols, né? Com esse elenco, vou conseguir”.

Questionado se poderia atuar como atacante pelo lado, Gilberto disse que não tem mais essa característica. “Faz muito tempo que joguei pelo lado. Tenho explosão, mas não tenho mais resistência para jogar assim. Tenho que me posicionar bem dentro da área, achar o melhor espaço para fazer os gols para o Bahia”.

A coletiva nesta segunda no Fazendão ainda contou com o diretor de futebol Diego Cerri, que afirmou ser “precoce” para apresentar o novo técnico antes do jogo contra o Corinthians, na quarta, 13, às 21h45, na Fonte Nova.

“Não vamos criar expectativa para esse jogo. Quem deve dirigir é o auxiliar da casa (Cláudio Prates). Estamos trabalhando para apresentar o mais breve possível. Temos que encaixar um treinador que tenha a cara do Bahia e permaneça pelo menos até o fim do ano”, disse Diego.

