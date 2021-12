Ofensivo, Bahia goleia xará de Feira de Santana no Fazendão

Ao assumir o comando do Bahia, o técnico Sérgio Soares prometeu que iria apostar na ofensividade, como fez em seus trabalhos anterirores. E ele está cumprindo o prometido durante a pré-temporada tricolor.

Após o triunfo, por 3 a 2, sobre o ucraniano Shakhtar Donetsk, na Fonte Nova, no último dia 16, o Esquadrão voltou a balançar a rede três vezes neste sábado, 24, em jogo-treino no Fazendão. Com uma plateia de sócios sorteados, conselheiros, dirigentes e imprensa, o time fez 3 a 0 no Bahia de Feira.

A partida teve ares de coletivo de luxo, com a equipe feirense usando uniforme de treino durante os 90 minutos. Já o Bahia, no primeiro tempo, estreou uma nova camisa de jogo sem mangas. O clube fez uma consulta à CBF para saber se é permitido utilizá-la em partidas oficiais. Enquanto isso, serve para amistosos.

Novidades de 'moda' à parte, o que chamou atenção mesmo na tarde chuvosa em Itinga foi a formação do time de Sérgio Soares, que escalou somente um volante: Feijão. Os armadores Tiago Real, Rômulo e Tchô - todos com atuações destacadas - completaram o meio-campo. No ataque, Willians fez parceria com Kieza.

A escolha pela ousadia deu resultado logo aos dois minutos, quando Kieza desarmou o adversário no campo de ataque e serviu Tchô, que tocou na saída do goleiro.

O Esquadrão seguiu jogando bem, mas só tornou a marcar no segundo tempo. Aos quatro minutos, Raul lançou Kieza, que deixou Willians na boa para concluir. E o centroavante voltou a atuar como garçom aos 17. Após Feijão arrancar da defesa, tabelar com Rômulo e lhe passar a bola, ele tocou para o mesmo Rômulo furar a meta.

"Mostramos hoje que estamos melhorando a cada dia. Sérgio gosta de um time ofensivo, com os atacantes e meias ajudando na composição defensiva. Estamos fazendo isso bem", disse Kieza.

Na segunda metade do tempo final, entraram vários garotos da base, com destaque para o habilidoso atacante Matheus, de 20 anos.

A escalação do Bahia, com as alterações: Omar (Jean), Railan (Tony), Adriano Alves (Robson), Titi (Pittoni) e Raul (Carlos); Feijão (Lenine), Tiago Real (Jeferson Silva), Rômulo (Yuri) e Tchô (Zé Roberto); Willians (Matheus) e Kieza (Jeam).

Os ausentes

O lateral Ávine, o atacante Léo Gamalho e o zagueiro Chicão fizeram trabalho à parte antes do jogo-treino para aprimorar a parte física. Lesionados, o goleiro Douglas e o atacante Maxi ficaram na academia.

