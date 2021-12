Obras do novo CT do Bahia devem ser concluídas em junho

Ao apresentar o alvará de construção do novo centro de treinamento do Bahia, em dezembro de 2011, o presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, disse que as obras começariam ainda naquele mês e terminariam em dezembro de 2012, um anos depois.

A previsão, porém, não se concretizou. Apesar de os trabalhos apresentarem evolução, os atrasos têm sido registrados em sequência. Em matéria publicada pelo ESPORTE CLUBE em 25 de setembro de 2012, Guimarães Filho previa a conclusão da obra já para abril deste ano. Mas o prazo para entrega já aumentou. Quem informa é o engenheiro Igor Pontes, gerente de grupo de contratos da OAS, empresa responsável pela primeira parte da construção, orçada em R$ 18 milhões - a segunda ficaria a cargo do próprio Bahia.

"O avanço da obra está na casa dos 70% e estamos com o planejamento de concluir até o final de maio", disse Pontes. Depois disso, o Bahia passaria para o processo de montagem de equipamentos para o CT. A previsão do engenheiro é que o clube se mude em julho.

Isso se não houver mais atraso por conta das chuvas, que costumam aumentar nessa época do ano. "Já poderíamos estar 40 dias adiantados se não fossem as chuvas que ocorreram em 2012, mas tomamos medidas para recuperar este tempo perdido. Agora, o prazo poderá se estender se voltar a chover muito", admitiu Pontes, que atribui o atraso atual à demora para o início da obra. Os trabalhos, que estavam previstos para serem iniciados no final de 2011, começaram em maio do ano seguinte.

Nada que deixe Guimarães Filho preocupado, já que a permuta combinada com a OAS só se dará a partir do momento em que o Bahia se deslocar para a nova casa. "Só entregaremos as chaves do Fazendão quando o novo CT estiver pronto. Então, estamos tranquilos. Mas, é claro, ansiosos", afirmou o presidente do Esquadrão.

Quanto à construção da segunda etapa da Cidade tricolor - que contemplará mais dois campos oficiais (um com arquibancada), um sintético, outro de areia e um minicampo, além de uma pousada -, o cartola passa a responsabilidade para as próximas gestões: "Minha administração vai deixar plano diretor, planta, projeto... As diretorias seguintes é que precisarão alocar recurso para tanto".

