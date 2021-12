Obina, Rosales e Feijão desfalcam Bahia contra o Juazeiro

O meia Paulo Rosales, o volante Feijão e o atacante Obina estão fora do jogo decisivo do Bahia neste sábado, 4, contra o Juazeiro, na segunda partida da semifinal do Campeonato Baiano.

Os três jogadores não participaram do coletivo desta quinta-feira, no Fazendão. A atividade contou apenas com a participação de atletas que não atuaram por mais de 45 minutos contra o Juazeiro e aqueles que não foram relacionados. Rosales e Obina, que já desfalcaram o tricolor baiano no jogo da última quarta, continuam no departamento médico. Já Feijão sofreu uma entorse no tornozelo na partida contra o Juazeiro e foi vetado pelo DM.

Por outro lado, Joel pode ganhar três reforços para a partida no sábado. O volante Fahel e o atacante Adriano Michael Jackson, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo, participaram normalmente do coletivo e viajam para o norte do estado. Já o volante Hélder sentiu novamente um inchaço no dedo do pé e virou dúvida, mas foi relacionado para o confronto.

No coletivo, comandado pelos auxiliares técnicos Eduardo Barroca e Chiquinho de Assis, a equipe de colete branco venceu o time de colete azul, pelo placar de 3 a 1. Adriano (2) e Marquinhos (1) marcaram os gols do time de branco. Matheus descontou para a equipe azul.

O time branco atuou com Omar; Madson, Rafael Donato, Diego e Jussandro; Fahel, Hélder (Lenine), Marquinhos e Adu; Ryder e Adriano. Já a equipe azul foi escala com Douglas Pires; Neto, Dudu, Lucas Mendes e Raul; Lucas, Lenine (Gil) e Erick; Ítalo Melo, Thuram e Matheus. Na parte da tarde, os jogadores relacionados se reapresentam e viajam para Juazeiro.

Confira a lista de concentrados:

GOLEIROS: Marcelo Lomba e Omar

LATERAIS: Pablo, Madson, Magal e Jussandro

ZAGUEIROS: Demerson, Titi e Danny Morais

VOLANTES: Fahel, Diones, Hélder e Toró

MEIAS: Marquinhos, Anderson Talisca, Freddy Adu e Zé Roberto

ATACANTES: Adriano, Fernandão e Ryder

