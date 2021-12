Obina promete comemorar gol contra o Vitória

Falta exatamente um mês para o primeiro Ba-Vi do ano, na tão aguardada inauguração da nova Fonte. Torcedores de ambos os clubes suam de ansiedade para ver o clássico no repaginado estádio.

Não só eles. O atacante Obina, que ainda não estreou com a camisa do Bahia, está se coçando à espera de seu primeiro jogo contra o Vitória - clube no qual foi formado - representando o arquirrival.

"Estou pensando mais na estreia do dia 17 (pela primeira rodada do Estadual), mas não dá pra esconder a vontade de voltar a atuar na Fonte Nova, ainda mais num Ba-Vi. Faz muito tempo que não jogo lá e a ansiedade é grande", admite.

Obina vive tamanha empolgação em seu novo desafio no tricolor que nem dá muita bola para a provável reação negativa dos torcedores rubro-negros. "Isso aí não é muito importante pra mim. Quero fazer o meu melhor no Bahia e esquecer o outro lado. Respeito o Vitória, mas agora é meu rival", discursa o baiano, nascido na Ilha de Itaparica. E é de lá que ele tira o principal motivo para garantir que não vai "tirar o pé" em nenhum momento no clássico: "Meu pai, que é Bahia doente, vai estar na Fonte. Será um momento emocionante". E se tiver gol? "Tem que comemorar. Não poderia deixar passar em branco um gol em um Ba-Vi, né?".

Fato é que o atacante precisa melhorar o seu desempenho quando enfrenta o Leão. Ele só venceu uma das cinco partidas que realizou diante do Vitória desde que deixou a Toca, e não fez gol (veja os jogos abaixo). Será que as vaias de quem já o apoiou atrapalham? "Não. Enfrentei o Vitória outras vezes e fui xingado, mas sei lidar com isso", assegura.

Os jogos de obina contra o Vitória:

Atlético-MG 2x3 Vitória

Foi titular em jogo válido pela Série A de 2010, no dia 19 de setembro

Vitória 3x2 Palmeiras

Foi titular em duelo pela Série A de 2009, no dia 13 de setembro

Palmeiras 2x1 Vitória

Titular em jogo pela Série A de 2009, dia 7 de junho

Vitória 0x0 Flamengo

Foi titular e levou amarelo em partida da Série A de 2008, no dia 29 de outubro

Flamengo 0x1 Vitória

Entrou no segundo tempo em jogo da Série A de 2008, dia 20 de junho

