Obina marca no fim e Bahia evita derrota para xará de Feira

Com um gol do atacante Obina a dois minutos do final da partida, o Bahia evitou a derrota para o xará Bahia de Feira na tarde desse Domingo de Páscoa, 31, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). Longe de mostrar o seu melhor futebol, o time da capital não teve uma boa atuação, sofreu dois golaços, mas mesmo assim garantiu o empate em 2 a 2 com o Tremendão, em jogo válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Baiano, e se manteve na ponta do Grupo 1.

Jogando para manter o retrospecto de bons resultados em casa sobre o adversário da capital, o time de Feira teve como destaque o jogador Rômulo, autor de dois belos gols, ou duas pinturas, como diriam os amantes do futebol, ambos na primeira etapa. Pelo lado do Esquadrão, o salvador e artilheiro Obina, que supriu a ausência do atacante Souza, também marcou dois - ambos no segundo tempo - e evitou o primeiro revés do Tricolor no Baianão.

Com o resultado, o líder Bahia, que agora soma dois empates e uma vitória no campeonato, chegou aos cinco pontos, um a mais que o Juazeiro, que aparece em segundo lugar no Grupo 1. Já o Bahia de Feira, que ainda não venceu no Baianão, soma apenas dois pontos, mas, com o placar desse domingo, saiu da lanterna do Grupo 2, posto agora ocupado pelo Vitória da Conquista, que foi derrotado em casa pelo Juazeiro por 3 a 1, na quarta-feira, 27.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 7, às 16h, quando enfrenta o rival Vitória no clássico que irá inaugurar a Arena Fonte Nova, um dos palcos de jogos da Copa da Confederações e da Copa do Mundo de 2014. Já o Bahia de Feira jogará fora de casa contra o Botafogo, no sábado, 6, às 16h, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Golaços de Rômulo - O jogo começou movimentado no Joia da Princesa e as duas equipes já partiram para o ataque logo nos primeiros minutos da partida, sobretudo o time de Feira, que procurava manter o retrospecto de bons resultados sobre o Tricolor jogando em seus domínios. O primeiro lance de perigo, no entanto, foi do Esquadrão. Aos seis minutos, depois de cruzamento de Neto, Adriano subiu de cabeça e por pouco não abriu o placar. Aos nove, quem teve boa oportunidade foi Hélder, mas, após receber passe de Rosales, pegou mal da intermediária e mandou pra fora.

A resposta do time da casa veio aos 22: Átila rolou pra Bruninho na intermediária, mas o jogador chutou fraco e facilitou a defesa do goleiro Marcelo Lomba. Apesar das oportunidades, as duas equipes foram pouco objetivas e passaram a ter dificuldades na criação das jogadas. A partida se transformou em um jogo embolado no meio de campo na primeira metade do primeiro tempo.

A cara do jogo só mudou depois dos 25 minutos, quando Rômulo fez um golaço e colocou o time da casa à frente do marcador. Após dar uma caneta no defensor do Bahia, o atacante acertou um belo chute da entrada da área, indefensável para o goleiro Marcelo Lomba: Bahia de Feira 1 a 0. A torcida do Tremendão ainda comemorava o golaço nas arquibancadas quando Rômulo decidiu presentear o público presente no Joia da Princesa com mais uma pintura. Aos 28, após levantamento na área, o jogador dominou no peito com categoria e emendou uma bicicleta, ampliando o marcador para o time da casa.

Penalizado pela falta de uma postura mais agressiva, o Bahia se viu na obrigação de mudar, e o técnico Jorginho colocou Marquinhos no lugar de Diones. Jogando com três atacantes, o Esquadrão, que tinha melhor posse de bola, ficou mais ofensivo e passou a pressionar mais o time adversário. No entanto, apesar da melhora após os gols sofridos, o time da capital não conseguiu diminuir o marcador e foi para os vestiários em desvantagem.

Obina salva - Na segunda etapa, Jorginho fez mais uma alterações na equipe: trocou Rosales por Anderson Talisca. Logo no primeiro minuto, o Tricolor teve a chance de diminuir o marcador, depois do pênalti cometido por Copete em Marquinhos Gabriel. A oportunidade foi convertida em gol pelo atacante Obina, que bateu no alto, sem chances para o goleiro Jair: 2 a 1. E por pouco o Esquadrão não marca o segundo aos 7. Após boa troca de passes entre Helder e Marquinhos, a bola sobrou na área com Adriano, mas o atacante foi bloqueado pela defesa do Tremendão e não conseguiu finalizar.

Outra boa oportunidade para o Tricolor veio depois da cobrança de um escanteio, aos 16: Obina pegou a sobra dentro da área e arriscou. O volante Fahel tentou o desviar, mas o zagueiro Menezes salvou o time da casa. Obina também quase marca aos 22, mas o lance foi anulado de forma errada pela arbitragem, que assinalou impedimento.

Aos 33 minutos, uma baixa no time da casa: após cometer falta em Neto, Bruninho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Bahia de Feira com um a menos. Pelo lado do Esquadrão, na tentativa de aproveitar a vantagem numérica em campo, o técnico Jorginho fez outra mudança: trocou o Helder por Matheus. Para evitar a primeira derrota no Baianão, o Bahia foi para o tudo ou nada.

O Gol salvador veio nos acréscimos da partida. Aos 48 minutos, faltando dois para acabar o jogo, o atacante Obina recebeu na área e, oportunista, mandou a bola para o fundo da rede, garantindo o empate Tricolor em Feira de Santana.

