Obina faz três e titulares vencem coletivo no Bahia

Na semana que antecede a estreia do Bahia no Campeonato Baiano, o atacante Obina deu um grande passo rumo à consolidação da sua titularidade no time tricolor.

Na tarde desta terça-feira, 12, o centroavante, que tem treinado na vaga que havia sido de Souza na Copa do Nordeste, marcou três vezes e conduziu a vitória dos titulares sobre os reservas em treino coletivo.

Na atividade, o técnico Jorginhou voltou a testar o mesmo time titular: Marcelo Lomba, Neto, Brinner, Titi e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Rosales; Adriano e Obina.

Já o time reserva foi formado inicialmente por Douglas Pire;, Pablo, Danny Morais, Demerson e Magal; Anderson, Toró e Anderson Talisca; Ítalo Melo, Marquinhos e Douglas.

Poupados, o goleiro Omar e o atacante Souza não participaram do coletivo. Pela manhã, o elenco tricolor já havia participado de um treino tático. Os jogadores voltam ao batente na tarde desta quarta-feira, 13.

