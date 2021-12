O tempo não para: como estão hoje os campeões de 88

Era uma tarde do dia 22 de fevereiro de 1989 quando, às 13h55, a massa tricolor começou a festa de recepção dos campeões. Era avistado o avião dos jogadores campeões em Porto Alegre, em aterrissagem.

Durante a festa e o caminho do trio dos campeões até a Praça Castro Alves, por volta das 16h30, um momento histórico. Na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, entre os tantos adeptos, um, em especial, transbordava alegria – era o ponta Biriba, 10º maior artilheiro do Bahia e campeão brasileiro em 1959.

Vestindo a camisa 11 – a mesma que usara na campanha vitoriosa – e uma faixa de campeão, o ex-jogador estava a ver, quase 30 anos depois, o seu time de coração repetindo o feito. Biriba era a própria imagem da felicidade.

Hoje, celebra-se 30 anos do bicampeonato brasileiro do Bahia, o último título do próprio clube e de uma equipe nordestina na competição. Nunca mais o torcedor do Bahia pôde ter uma celebração épica como aquela, que começou no Aeroporto 2 de Julho.

Até celebrou títulos baianos e do Nordeste, mas sofreu mais com infortúnios: amargou a terceira divisão, ficou sete anos fora da elite nacional. Agonizou.

"Pude ver muitos times do Bahia. Para mim, o melhor foi o de 1959, mas os jogadores de 88 eram os mais focados num objetivo que eu já vi", conta o pesquisador Normando Reis, 72, célebre torcedor do Bahia. Ele, que viu os dois títulos, é mais descrente quanto a poder ver novamente seu time triunfar. "No campeonato de pontos corridos, é muito pouco provável".

Sem dinheiro é difícil

Desde a adoção do sistema de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, apenas três estados venceram: São Paulo, Rio e Minas. Todos da região sudeste. "Sem dinheiro, é muito difícil ganhar o Campeonato Brasileiro", aponta Amir Somoggi, especialista em marketing esportivo e membro da SportsValue, agência especializada no tema.

Nas palavras de Somoggi, a competição é implacável. "Os pontos corridos não dão espaço para má-administração. Nenhum clube mal administrado vai ser campeão". E ele aponta o abismo financeiro entre as equipes, presente na distribuição financeira das cotas de televisão, como um impossibilitador para equipes fora do eixo RJ-SP.

Segundo avaliação da SportsValue, com os números relativos de janeiro a novembro de 2018, o dinheiro da cota de TV corresponde a 55,2% da receita total do Bahia, mais da metade.

No caminho certo?

Problemas de gestão, incompetência, denúncias de corrupção e vexames em campo fizeram o clube chegar a uma situação de crise extrema que levou à intervenção administrativa, em 2013. "As gestões que vieram antes destruíram o Bahia. O clube é um dos times que têm maiores dívidas fiscais, o que debilita o trabalho", adiciona Somoggi. Hoje, a dívida do clube gira em torno de R$ 160 milhões, o que equivale a 127% do valor da receita.

Apesar da dívida ainda superior à receita, os sinais são bons. No ano da intervenção, em 2013, a dívida equivalia a 260% da receita. "O clube está fazendo boas coisas, contudo, é preciso pensar em formas de maximizar a receita. O Bahia está no caminho certo, mas tem muito pela frente até poder comemorar".

Margem para sonhar

A realidade é dura nos pontos corridos não só no Brasil, mas no mundo. Entretanto, o impossível é só questão de opinião. Existem exemplos de que surpresas são possíveis. Seja como foi com o Leicester, campeão na temporada 2015-16 do Campeonato Inglês, dominado por potências internacionais multimilionárias, ou como foi com o Boavista, que ganhou o Português no ano 2000, numa liga em que apenas Porto, Benfica e Sporting venciam desde 1947.

Entre os jogadores campeões, há divisão entre utopia e ceticismo. Bobô mantém os pés no chão. "É muito difícil um título brasileiro. É mais possível uma Copa do Brasil ou Sul-americana. Ano passado, por exemplo, poderia ter sido o ano do Bahia de ganhar o título continental", lembra.

Após 1988, apenas um outro título nacional foi conquistado por um nordestino: a Copa do Brasil, pelo Sport, em 2008. "Acho que todo campeonato é difícil, mas ainda espero ver o Bahia ser campeão. Para isso, passa por encontrar o time, encontrar as peças certas, elas estarem na mesma sintonia com clube e torcedores. É difícil, mas não impossível", vislumbra João Marcelo, zagueiro campeão em 1988.

Bobô, João, os demais jogadores e a comissão técnica de 88 estiveram na parte de cima do trio para a Levada Tricolor, no último domingo, celebrando entre a torcida os 30 anos da conquista. Será que poderão repetir a festa na rua, embaixo do trio, como Biriba, para ver os novos tricampeões brasileiros? Haverá tempo para viver esse sonho?

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

