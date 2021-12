'O técnico é chato pra c..', diz Feijão sobre Sérgio Soares

Na primeira entrevista do ano, na terça-feira, 27, o volante Feijão não fugiu do seu jeitão característico, o bom-humor. O alvo da brincadeira, porém, foi um tanto incomum: o treinador Sérgio Soares. "Chato pra c...", descreveu, com um palavrão.

A aparente crítica, no entanto, não passa de um elogio - ao seu modo - à maneira como Soares se comporta nos treinos. "Estou gostando muito do treinador, é excelente. Quer um time ofensivo, de pegada. Mas é chato pra c... Pega no pé mesmo, cobra muito dos jogadores. Até da brincadeira ele fica cobrando", completou.

De fato, não é raro ver Soares 'no pé' dos atletas. A cobrança se estende também para fora do Fazendão. Ontem à noite começou um período de concentração que vai até sábado, quando o time viaja para a estreia no Baianão, na casa do Vitória da Conquista.

Sobre isso, Feijão mandou um recado: "Concentração de novo... Papai vai ficar com saudade de você, filho", disse, se referindo ao garoto Isac Felipe, de quatro meses.

