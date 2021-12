"O que falta são os triunfos", diz Shaylon após empate no Ba-Vi

Após empatar o clássico Ba-Vi pelo Campeonato Baiano, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 11, e deu início aos trabalhos visando a partida contra o Sergipe. O duelo será realizado na quarta-feira, 13, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Depois da atividade no Fazendão, o meia Shaylon falou sobre o clássico Ba-Vi e afirmou que o elenco está focado para emplacar sequência de triunfos nas competições. "Eu acho que a gente vem fazendo bons jogos em nível tático. O que falta são os triunfos. Futebol conta muito resultado e, quando os resultados não aparecem, parece que as coisas não estão bem", avaliou o atleta.

No Baianão, o Tricolor só escalou o time principal em duas oportunidades, contra a Juazeirense e o último Ba-Vi. Com o Esquadrão fora da zona de classificação, Shaylon destacou sobre a preparação que vem sendo feita para a partida contra o Jequié, no próximo domingo, 17. "A gente está em quinto e precisamos buscar essa classificação de qualquer maneira. Temos que ir com força máxima para poder vencermos esse jogo".

Quando questionado do risco de o time ser eliminado ainda na primeira fase do Estadual, o atleta reiterou que a situação é delicada. "É um pouco complicado. Não queríamos passar por isso, mas acabamos nos colocando nessa situação e agora temos que reverter e ganhar o último jogo lá fora", completou.

Com um retrospecto amplamente favorável, o jogador comentou sobre a expectativa que havia sido colocada em cima dos atletas para um resultado mais elástico contra o Rubro-Negro. "A gente não entra pensando em golear, entra pensando em vencer, porque clássico é sempre difícil. Conseguir placar alto é bom, mas o importante são os três pontos".

Para encerrar, o meia salientou que a equipe mudou a chave e já pensa no confronto do meio de semana. "Precisamos nos classificar também na Copa do Nordeste, é uma competição muito importante. Estamos bem, mas queremos continuar pontuando para ganhar confiança da torcida e chegarmos mais fortes para o próximo jogo", avaliou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

