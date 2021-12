"O Bahia virou um clube democrático", diz Ruy Accioly

Nada mudou", "o clube continua na mão dos mesmos". É o que dizem, em tom crítico, os tricolores após a Assembleia Geral que, na última terça, modificou pontos do estatuto do Esquadrão. Nada que abale a avaliação do fato por Ruy Accioly. Para o presidente do conselho do Bahia, o direito dos sócios de votar para presidente representa avanço. "o clube, agora sim, é democrático", diz.

Accioly diz não enxergar filtros no novo modelo de eleição do clube (é o conselho que indica os dois presidenciáveis que vão concorrer). Prefere chamar de "regras naturais na administração do futebol".

Pelo menos 100 - Algumas das principais mudanças votadas na última quarta-feira, 16, porém, negam esta versão. Um ponto que passou despercebido é que, para o conselho referendar um dos candidatos a presidente, este precisa receber 100 votos do grupo (1/3).

Caso contrário, existirá uma única chapa concorrendo - na próxima eleição do conselho, em 2015, diferentemente do que foi publicado ontem, continuam sendo eleitos 300 nomes por candidatura.



adblock ativo