“O Bahia tem que buscar uma estabilidade”, diz Marcelo Sant’Ana

Em sua primeira entrevista coletiva para a imprensa desde o acesso conquistado pelo Bahia no último sábado, o presidente tricolor Marcelo Sant’Ana tratou de diversos pontos com os jornalistas, desde o planejamento para a Série A do ano que vem até a permanência do Vitória na elite do Brasileiro. Abaixo, seguem os tópicos principais da entrevista:

Como o Bahia encarou a tragédia com o voo da Chape?

Tem sido complicado, por termos cinco integrantes da comissão técnica que vieram da Chapecoense e por todas as vítimas que passaram por aqui. Eu entendo a curiosidade das pessoas sobre como podemos colaborar para reerguer o clube, mas acho que primeiro temos que respeitar as famílias. Quando as pessoas que derem continuidade ao clube falarem como elas desejam ser ajudadas, a gente vai estar à disposição. Acho que não é o momento de pensar o lado esportivo.

Você não falou com a imprensa desde o acesso. Como avalia essa conquista?

Foi um momento importante para o nosso clube. É a terceira vez que o Bahia voltou para a Série A e tomara que seja a última, que não caia nunca mais. É um passo importante para a reconstrução do clube. Teve gente dizendo que o Bahia era massa falida recentemente, mas o Bahia tá aí dando alegrias aos poucos para o seu torcedor.

Haverá alguma mudança na direção do clube para 2017?

Nei Pandolfo (diretor de futebol) tem contrato, Marcelo Barros (administrativo) é funcionário, e Jorge Avancini (de mercado) termina agora, no final do ano, mas vamos renovar. Todos nós somos passíveis de erros, de receber críticas, mas eu acredito também que o Bahia tem que buscar uma estabilidade e dar oportunidades para que as pessoas corrijam seus eventuais erros. Acho que o Bahia merece essa estabilidade e continua sendo um clube que cresce aos poucos.

Atletas que têm contrato longo com o clube, como Renato Cajá (até final de 2017), Juninho (também 2017) e Hernane (2018), ficarão?

Sobre Juninho, a gente já sinalizou a ele que temos o interesse de estender por mais um ano o seu contrato. A ideia da diretoria é montar o time mais forte possível, e isso significa que Bahia não tem necessidade de se desfazer de nenhum dos seus atletas. Pode se desfazer? Pode, se surgir interesse do mercado. O Bahia quer negociar esses atletas? Não, não temos interesse, mas pode acontecer se gente julgar a situação vantajosa.

Quais as expectativas do Bahia para o próximo ano?

Espero que o Bahia tenha algum título, do Baiano, do Nordeste. A gente tem que ser honesto: para a gente tentar ganhar um Brasileiro nos pontos corridos, precisa de um longo período. Mas acho que temos condições, sim, de fazer uma boa Série A. O importante é sempre avançar, o Bahia tem que avançar sempre.

Em que patamar o Bahia chega à Série A?

Eu ouvi o ano inteiro que o Bahia tinha a obrigação de subir porque era o segundo mais rico da Série B. O mais rico era o Vasco. Na Série A, o Bahia provavelmente será o 14º clube mais rico. Já que agora somos o primo pobre da competição, temos que ter muito cuidado na montagem do elenco, temos que ter mais cautela nas negociações dos contratos.

Você vai torcer por um Ba-Vi na Série A do ano que vem?

Não vou torcer pelo Vitória nunca. Vou respeitar o que eu acho que é bom para o futebol da Bahia. Eu quero Ba-Vi na Série A. Claro que para muito torcedor, quando você vê o rival em posição difícil, você ri, você faz chacota. Mas acho que pro futebol baiano acredito que ter Ba-Vi na Série A é fundamental. Eu acho que tem que parar com esse sentimento de que o outro clube é seu inimigo, temos que evoluir como humanos.

O Bahia vai usar força máxima em todos os jogos do primeiro semestre da temporada?

Acho que em alguns jogos a gente não deve participar com a equipe principal, para que a gente chegue na fase decisiva com o combustível cheio e com condições de lutar pelo título. Porque, se a gente for jogando 100% das partidas com o mesmo time, temos chances grandes de repetir o que aconteceu nos dois últimos anos. Nesse ano, o Bahia perdeu Tinga, Yuri e Hernane, e ainda perdemos Edigar Junio no início da Série B.

O investimento do Bahia com o futebol vai crescer?

Estamos ainda fechando o orçamento do clube para 2017 e vamos apresentá-lo antes ao Conselho Deliberativo, mas o investimento com futebol vai aumentar comparado a este ano.

adblock ativo