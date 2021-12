"Nunca desanimei", garante Jones sobre críticas da torcida

Nesta segunda-feira, 10, não houve nome mais comentado entre os torcedores do Bahia que o do atacante Jones Carioca. Destaque na goleada por 4 a 0 sobre o Vasco da Gama, no último domingo, o jogador surpreendeu a todos ao balançar a rede em duas oportunidades e ainda dar a assistência para Souza marcar um dos seus dois gols na partida.

Tanta surpresa tem motivo: Jones vinha sendo um dos atletas mais criticados do elenco tricolor, perseguido pela torcida desde o ano passado, quando pouco contribuiu com a campanha no Baianão e na Série A do Campeonato Brasileiro. Sua permanência na equipe para 2012 foi, inclusive, motivo de discórdia de boa parte da torcida com o gestor de futebol do clube, Paulo Angioni.

Mas Jones soube dar a volta por cima, e no melhor estilo. Graças ao seu desempenho contra o Vasco, o atacante foi escolhido nesta segunda como melhor jogador da 23ª rodada da Série A pelos dois principais prêmios do futebol brasileiro.

Contente com o momento, Jones garante que nunca se deixou abalar pelas críticas. "Sou um cara que nunca desanimei pelo fato da torcida pegar muito no meu pé. Mas contei com o apoio da minha família, dos meus amigos e de todos os treinadores que passaram por aqui para dar a volta por cima. Eles me deram confiança e isso é muito bom para um atleta, agora quero daqui para o final do ano fazer mais gols e ajudar o Bahia", afirmou.

Apesar das críticas que sofreu, Jones garante não guardar mágoas, e diz que compreende a situação da torcida. "É difícil falar, porque se eu estivesse do lado dos torcedores eu ia querer criticar os jogadores, pensar da mesma forma. Até porque eles é que pagam o ingresso, vão ao estádio, então querem sempre ver o Bahia jogando bem. Mas isso é o que acontece no futebol, um dia a gente é criticado e no outro é aplaudido. Acho que a gente tem que manter sempre o mesmo nível em todos os jogos, mas é muito difícil para um jogador de futebol", comentou.

Cauteloso, Jones acredita que a hora é de evitar euforia e aprender o máximo possível com o bom momento. "Eu sei que muita gente ainda desconfia de mim. Foi só um jogo, tem muita coisa para acontecer ainda. Foi um dia maravilhoso, especial para mim, mas tenho agora que levar isso como lição para a minha vida e aproveitar o momento que estou vivendo. Não posso deixar subir pela cabeça, e sim manter os pés no chão porque temos muitos jogos pela frente e eu quero continuar mostrando o meu melhor", disse.

