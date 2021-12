Novos reforços do Bahia serão apresentados nesta quinta

O Bahia apresentará nesta quinta-feira, 26, após o treino da manhã, dois dos novos contratados: o zagueiro Adaílton e o atacante Marcos Aurélio.

A dupla já passou por todos os exames médicos e assinou contrato até o fim do ano.

Marcos Aurélio parece ter chegado com uns quilinhos a mais. No entanto, a ficha do jogador enviada pelo clube diz que ele está pesando 67 quilos. No Jeonbuk Motors. da Coreia do Sul, ele fez seis jogos. Sua última partida foi dia 12 de abril.

Já Adaílton, que foi revelado pelo Vitória, estava atuando no futebol suíço e rescindiu seu vínculo.

