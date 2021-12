Novos reforços do Bahia já estão em Salvador

Novos reforços do Bahia, o atacante Roger e o lateral esquerdo João Paulo já estão no Fazendão e serão apresentados na noite desta sexta-feira, 11, na Fonte Nova, antes da partida contra o Bragantino, pela 25ª rodada da Série B.

O centroavante, de 30 anos, estava na Chapecoense, de onde rescindiu contrato amigavelmente e chega sem custos ao Esquadrão. O jogador, que fez sete partidas e marcou um gol na Série A, assinou contrato com o Bahia até dezembro próximo, mas com possibilidade de renovação até a temporada que vem.

Roger já teve grande passagem pelo futebol baiano: em 2009, defendeu o Vitória na Série A, onde marcou 15 gols em 31 jogos. Nos últimos anos, além do clube catarinense, o atacante passou pelo futebol coreano, pelo Atlético-PR e pelo Sport.

Já o lateral esquerdo João Paulo, de 25 anos, já chegou inclusive a treinar no Fazendão junto aos companheiros não relacionados para a partida com o Bragantino. Ele chega por empréstimo da Ponte Preta até maio do ano que vem.

A grande preocupação fica em torno da condição física do lateral. Pela Ponte Preta ele fez apenas quatro partidas na temporada, sendo a mais recente na última quarta-feira, contra o Cruzeiro, na qual atuou por 90 minutos. Ele havia voltado de cinco meses afastado por conta de uma lesão. Antes, ficou mais cinco meses de fora por conta de outra lesão.

