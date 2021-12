Novos contratados do Bahia treinam no Fazendão

No primeiro treino da equipe do Bahia em 2014, foram os novos contratados que participaram da atividade física realizada em um dos campos do Fazendão, na tarde desta terça-feira, 7.

Os zagueiros Anderson Conceição e Serjão, o lateral Rafael Galhardo, o volante Diego Felipe, o meia Branquinho, além dos atacantes Rhayner, Jonathan Reis e Hugo deram algumas voltas no campo. Quem também esteve no gramado foi o jovem atacante Zé Roberto, promovido para o time profissional este ano.

Os novatos e revelação da base realizaram os exames médicos e foram liberados para o campo, enquanto o restante do elenco terminava as avaliações no departamento médico tricolor. Nesta quarta, 8, o elenco treina a parte física em dois turnos.

O volante Hélder que não se reapresentou com o elenco, na segunda, 6, esteve nesta terça no Fazendão. O atleta foi multado por sua ausência.

