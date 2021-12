Novos contratados do Bahia são anunciados oficialmente

Os jogadores Uelliton e Marcão foram anunciados oficialmente pelo Bahia nesta quinta-feira, 20. Ambos já estão regularizados junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e serão apresentados na tarde de sexta, 21.

Uelliton, de 26 anos, pertence ao Cruzeiro e vem por empréstimo até maio, sem custos para o Esquadrão. Já Marcão, de 28 anos, chega emprestado, pelo Atlético-PR, e possui contrato até o mês de junho.

Como já vinham treinando no Fazendão, eles deverão estar à disposição do técnico Marquinhos Santos para o clássico Ba-Vi de domingo, 23, no estádio de Pituaçu.

O zagueiro Serjão, que havia sido liberado pelo Bahia, chegou a um acerto contratual e foi reincorporado ao elenco tricolor. O seu nome também foi incluído no BID da CBF, na quarta.

