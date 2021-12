Novos contratados assistem ao bicampeonato tricolor na Fonte

O Bahia apresenta nesta segunda-feira, 4, os seus três primeiros reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia será no sábado, fora de casa, contra o América-MG.

Tratam-se do zagueiro Jailton, 29 anos, que estava na Penapolense, do lateral-esquerdo Marlon, de mesma idade, que vinha defendendo o Paysandu, e do meia Eduardo, 21, que atuava no Joinville.

Já integrado ao Tricolor, o trio esteve na Fonte Nova, e, de camarote, assistiu à conquista de domingo. "Eles já estão treinando no Fazendão. Hoje (domingo), almoçaram com o grupo e participaram da preleção de Sérgio Soares", disse o diretor de futebol, Alexandre Faria.

Desabafo

Com relação ao título, o dirigente desabafou: "Sempre acreditamos. Foi um título duro. Pela dedicação, nosso time é que fez o jogo ficar fácil. Quando perdemos o jogo de ida em Vitória da Conquista e a Copa do Nordeste para o Ceará, muita gente não soube separar as derrotas do trabalho que vínhamos realizando. Ouvimos muita coisa chata, mas desafio qualquer um a dizer qual time foi campeão com seis jogadores da base em campo. Este é o Bahia", disse.

O sexteto em questão é composto por Jean, Robson, Bruno e Zé Roberto, titulares, além de Mateus e Rômulo, que entraram no segundo tempo.

