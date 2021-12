Novo uniforme do Bahia estreia no sábado

Os novos uniformes do Bahia, agora feitos pela Umbro, farão sua estreia no sábado, 30, contra o Bragantino, às 16h30, em Bragança Paulista. O lançamento oficial acontecerá num evento um dia antes, em Salvador, data em que o elenco embarca para São Paulo.

"Não temos um local definido para o evento de lançamento ainda, até porque Salvador nesta época do ano tem muitas coisas acontecendo. Mas será à noite e fechado para conselheiros e outros convidados por questão de espaço. Sortearemos sócios também", disse o diretor de mercado, Jorge Avancini.

Os uniformes de mandante (tradicionalmente branco) e de visitante (tricolor) estarão à venda a partir da próxima segunda-feira nas lojas licenciadas. Os valores serão de R$ 229,90 cada. Outras peças do enxoval, como modelos femininos, também serão vendidos após a estreia em campo (ao preço de R$ 209,90).

O uniforme não foi divulgado ainda, nem extraoficialmente. "Conseguimos antecipar o lançamento para atender aos lojistas que querem aproveitar o Dia dos Pais", completou Avancini.

O Bahia anunciou o acerto com a Umbro no final de junho. A nova fornecedora, cujo contrato se estenderá até o final de 2018, substituirá a Penalty, com a qual o clube tinha vínculo pelo mesmo período.

A rescisão com a antiga marca, que produzia uniformes para o Esquadrão desde o final de 2014, aconteceu de maneira amigável.

Os valores do novo patrocínio da Umbro não foram revelados pelo clube.

Problemas

O meia Renato Cajá, com cansaço muscular, não participou do treino na tarde desta terça-feira, 26. O atacante Edigar Junio, que se recupera de uma lesão muscular, realizou uma atividade física pela manhã e tem chances de voltar no sábado.

Os zagueiros Lucas Fonseca e Jackson, também lesionados, continuaram no departamento médico e não dão indícios de que estarão aptos para enfrentar o Bragantino.

Nas duas atividades do dia, Guto Ferreira comandou apenas treinos de fundamentos, como finalizações, e não deu pistas do time que deve escalar contra o time de Bragança.

