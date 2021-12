Novo titular do Bahia revela ser formado em educação física

Novo companheiro de Titi na defesa do Bahia, devido ao lesão de Danny Morais, Lucas Fonseca pode ter sua primeira sequência como titular no clube.Como Danny ficará fora por, pelo menos, 15 dias, o zagueiro de 27 anos deve ser o titular nos jogos contra a Portuguesa (fora, dia 4) e o Cruzeiro (fora, dia 11).

O curioso sobre a carreira de Lucas é que o zagueiro de 1m90 começou profissionalmente no futebol só aos 23 anos, depois de ter ser formando em educação física.

"Não passei por divisão de base, só algo na minha cidade (Itajúba-MG). Enquanto fiz faculdade, conciliei com o futebol, mas nada profissional. Comecei a jogar profissionalmente tarde, só depois que terminei o curso.

Lucas fez sua carreira no interior de São Paulo, passando por clubes como Brasilis, Linense, Guarani e Mogi Mirim. Na disputa do campeonato paulista deste ano, chegou a enfrentar a Portuguesa, adversário deste domingo no Canindé, às 19h30. Mas o jogador diz tem pouco a falar sobre a Lusa, especialmente devido a outro "espião" mais gabaritado.

"Cheguei a ganhar da Portuguesa pelo Mogi. Mas tem uma pessoa aqui, que é o técnico Jorginho, que conhece muito bem time, vai passar melhores informações, o que temos que precisar explorar".



