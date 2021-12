Novo técnico do Bahia tem polidez como marca registrada

Atirou no que viu, acertou no que não viu. Um velho ditado ajuda explicar o lucrativo custo-benefício da diretoria tricolor na recém-aquisição do técnico Cristóvão Borges.

Se o intuito era, em tempos de crise, trazer um comandante identificado com o clube - Cristóvão foi revelado pela base tricolor na década de 1970 -, o bônus extra vem a ser o perfil do técnico, marcado pela serenidade e forma polida no tratamento.

"Como ex-jogador, sei que os atletas gostam de ser pessoas que lidem de maneira direta, clara e objetiva. E é isso que procuro fazer sempre que estou com eles. Valorizar o acertos e corrigir eventuais erros", diz Cristóvão, meio sem jeito, quando provocado a pintar seu autorretrato.

No seu último trabalho como treinador, há oito meses, o homem das palavras bem articuladas também passou por momentos de turbulência. Na época, era auxiliar técnico do Vasco, em 2011, quando o técnico Ricardo Gomes sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), tendo que abandonar o comando cruzmaltino para cuidar da saúde.



Cristóvão assumiu a direção técnica, levando o time carioca ao vice-campeonato nacional daquele ano. Em 2012, mantido no cargo, administrou problemas no desmanche da equipe e de salários atrasados. "Momentos como esses clamam por tranquilidade e bom senso. Vi o comportamento do time do Bahia no último Ba-Vi e percebi os jogadores motivados. Só precisamos de tempo para sair da crise", afirma.

Reavaliação - No planejamento de Cristóvão as cinco primeiras rodadas do Bahia no Brasileirão 2013 deverão ser sob o carimbo de 'redução de danos'. Neste período, até a parada para a Copa das Confederações (de 9 de junho a 7 de julho), o tricolor fará três partidas fora de casa (Criciúma, Internacional e Vasco) e duas em seus domínios (Coritiba e Botafogo).

"Vamos começar o Brasileiro atrasados em relação as outras equipes, que estão formadas a mais tempo. O jeito de corrigir isso é com muito trabalho e dedicação", pontuou o técnico. Até lá, o treinador promete, inclusive, reavaliar os jogadores do Bahia postos na lista de dispensa, divulgada após a goleada na primeira partida da final do Ba-Vi. São 13 atletas na iminência de distrato com o Bahia, contando Rosales e Danny Morais. "Quero analisar o grupo e procurar os jogadores mais experientes. Estamos em um período de reformulação", aponta.

Um dos jogadores da famigerada relação que já recebeu o 'perdão' do técnico foi Ryder. Posto na lista de dispensa pela proximidade do fim do seu empréstimo junto à Fiorentina (Itália), o meia deve vir a ser agora titular no esquema de Cristóvão - formando uma linha de três com Marquinhos Gabriel e Ítalo Melo.

De fala tranquila e aparente estrutura emocional, além de expor cautela na avaliação dos seus comandados, Cristóvão ainda revela uma outro atributo - a humildade - ao se dirigir a torcida tricolor.

"Não é momento de pedir nada a eles, pois os torcedores têm motivos para estar irritados. Joguei no Bahia e sei o quanto esta torcida tem orgulho do clube. Nós, que estamos do lado de cá, temos que mostrar agora atitude para reconquistar o torcedor", finaliza.

